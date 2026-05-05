Ausblick: Talenom stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Talenom wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,013 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Talenom 0,060 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 16,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 29,7 Millionen EUR gegenüber 35,7 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,039 EUR je Aktie, gegenüber 0,010 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 113,2 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 109,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at