Ausblick: Tallinna Sadam AS Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tallinna Sadam AS Registered stellt am 10.05.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht in seiner Schätzung von einem EPS von 0,020 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Tallinna Sadam AS Registered ebenfalls einen Gewinn von 0,020 EUR je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 29,2 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 28,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,080 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,060 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 121,1 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 116,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at