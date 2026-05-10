Ausblick: Tallinna Sadam AS Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tallinna Sadam AS Registered wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,020 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Tallinna Sadam AS Registered einen Gewinn von 0,030 EUR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Tallinna Sadam AS Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 28,5 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,35 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,090 EUR im Vergleich zu 0,090 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 123,9 Millionen EUR, gegenüber 118,7 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at