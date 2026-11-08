Tallinna Sadam AS Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2JNCS / ISIN: EE3100021635

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Tallinna Sadam AS Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tallinna Sadam AS Registered wird am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,030 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 31,7 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 33,1 Millionen EUR aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,070 EUR, gegenüber 0,090 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 123,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 118,7 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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