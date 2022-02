Ausblick: Tallinna Sadam AS Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tallinna Sadam AS Registered wird am 28.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,030 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Tallinna Sadam AS Registered 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 26,7 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tallinna Sadam AS Registered 25,3 Millionen EUR umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,100 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,110 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 108,2 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 107,4 Millionen EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

