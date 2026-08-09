Tallinna Sadam AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JNCS / ISIN: EE3100021635
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Tallinna Sadam AS Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tallinna Sadam AS Registered äußert sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst geht in seiner Schätzung von einem EPS von 0,010 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Tallinna Sadam AS Registered ebenfalls einen Gewinn von 0,010 EUR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tallinna Sadam AS Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 32,2 Millionen EUR im Vergleich zu 29,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,080 EUR im Vergleich zu 0,090 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 122,6 Millionen EUR, gegenüber 118,7 Millionen EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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