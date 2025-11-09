Ausblick: Tallinna Sadam AS Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tallinna Sadam AS Registered stellt am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,030 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 50,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,020 EUR je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 31,7 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 1,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tallinna Sadam AS Registered einen Umsatz von 31,2 Millionen EUR eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,075 EUR, gegenüber 0,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 118,5 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 119,6 Millionen EUR generiert wurden.

