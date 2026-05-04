Talos Energy Aktie

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WKN DE: A2JLMB / ISIN: US87484T1088

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Talos Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Talos Energy wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,166 USD. Dies würde einen Verlust von 232,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Talos Energy -0,050 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 12,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 446,4 Millionen USD gegenüber 513,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,222 USD, gegenüber -2,820 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 1,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,78 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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