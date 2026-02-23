Ausblick: Talos Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Talos Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,322 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Talos Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 432,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 10,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 485,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,983 USD je Aktie, gegenüber -0,440 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,81 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at