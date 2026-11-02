Ausblick: Talos Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Talos Energy wird am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,421 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,550 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Talos Energy in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 552,2 Millionen USD im Vergleich zu 450,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,820 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 2,30 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,78 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net