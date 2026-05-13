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WKN DE: A40CKL / ISIN: US87507T1016

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Tamboran Resources legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tamboran Resources wird am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -47,719 USD. Dies würde einen Verlust von 10273,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Tamboran Resources -0,460 USD je Aktie vermeldete.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,4 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -174,918 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,2 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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