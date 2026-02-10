Tamboran Resources Aktie
Ausblick: Tamboran Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tamboran Resources wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,304 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tamboran Resources noch -0,010 AUD je Aktie verloren.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen AUD erzielt wurde.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,028 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,020 AUD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 16,8 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen AUD im Vorjahreszeitraum, aus.
