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WKN DE: A3CY4Q / ISIN: AU0000154841

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Tamboran Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tamboran Resources gibt am 14.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,239 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tamboran Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 AUD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen AUD im Vorjahresquartal.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,002 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,020 AUD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 10,2 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen AUD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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