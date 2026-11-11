Tamboran Resources Aktie

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WKN DE: A40CKL / ISIN: US87507T1016

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Tamboran Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tamboran Resources präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tamboran Resources im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -6,017 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,470 USD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 5,8 Millionen USD für Tamboran Resources, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -15,326 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,160 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 52,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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