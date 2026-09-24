Tamboran Resources Aktie
WKN DE: A40CKL / ISIN: US87507T1016
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24.09.2026 07:01:06
Ausblick: Tamboran Resources präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tamboran Resources öffnet am 25.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -25,544 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,650 USD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 4,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -240,000 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -2,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,3 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
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