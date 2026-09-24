Tamboran Resources Aktie
WKN DE: A3CY4Q / ISIN: AU0000154841
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24.09.2026 07:01:06
Ausblick: Tamboran Resources stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tamboran Resources wird am 25.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,128 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 4,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen AUD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,226 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,020 AUD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 0,0 Millionen AUD waren.
Redaktion finanzen.at
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