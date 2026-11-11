Ausblick: Tamboran Resources stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tamboran Resources stellt am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tamboran Resources im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 AUD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 5,8 Millionen USD für Tamboran Resources, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen AUD erzielt wurde.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,123 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,010 AUD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 52,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen AUD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net