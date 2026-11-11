Tamboran Resources Aktie
WKN DE: A3CY4Q / ISIN: AU0000154841
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tamboran Resources stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tamboran Resources stellt am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tamboran Resources im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 AUD je Aktie gewesen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 5,8 Millionen USD für Tamboran Resources, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen AUD erzielt wurde.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,123 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,010 AUD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 52,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen AUD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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