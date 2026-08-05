Tandem Diabetes Care Aktie

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WKN DE: A2H5BX / ISIN: US8753722037

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Tandem Diabetes Care mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tandem Diabetes Care öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

19 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,321 USD. Das entspräche einem Gewinn von 58,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,780 USD erwirtschaftet wurden.

20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 240,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 255,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,673 USD, gegenüber -3,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 1,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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