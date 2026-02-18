Tandem Diabetes Care Aktie

Tandem Diabetes Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5BX / ISIN: US8753722037

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Tandem Diabetes Care vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Tandem Diabetes Care präsentiert in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

22 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,091 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 21 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,00 Prozent auf 277,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 282,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,133 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -1,470 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 1,00 Milliarden USD, gegenüber 940,2 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Tandem Diabetes Care Inc Registered Shs

