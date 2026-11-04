Tandem Diabetes Care Aktie
WKN DE: A2H5BX / ISIN: US8753722037
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tandem Diabetes Care zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tandem Diabetes Care wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tandem Diabetes Care im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,245 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,310 USD je Aktie gewesen.
22 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 249,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 265,8 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,672 USD, gegenüber -3,040 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 23 Analysten durchschnittlich 1,07 Milliarden USD im Vergleich zu 1,02 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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