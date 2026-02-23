Ausblick: Tanger Factory Outlet Centers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tanger Factory Outlet Centers veröffentlicht am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,256 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tanger Factory Outlet Centers 0,230 USD je Aktie eingenommen.

Tanger Factory Outlet Centers soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 143,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,940 USD je Aktie, gegenüber 0,880 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 550,0 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 526,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at