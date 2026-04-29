Ausblick: Tanger Factory Outlet Centers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tanger Factory Outlet Centers wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,231 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 35,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,170 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Tanger Factory Outlet Centers nach den Prognosen von 7 Analysten 142,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 135,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD, gegenüber 0,990 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 591,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 581,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at