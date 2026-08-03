Tanger Factory Outlet Centers Aktie
WKN: 886676 / ISIN: US8754651060
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Tanger Factory Outlet Centers verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tanger Factory Outlet Centers wird sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tanger Factory Outlet Centers im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,252 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,260 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 142,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tanger Factory Outlet Centers einen Umsatz von 140,7 Millionen USD eingefahren.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,990 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 592,7 Millionen USD, gegenüber 581,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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