Tanla Solutions Aktie

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WKN DE: A0Q15U / ISIN: INE483C01032

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Tanla Solutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tanla Solutions wird am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 10,90 INR. Dies würde einem Zuwachs von 15,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tanla Solutions 9,43 INR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 16,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 12,60 Milliarden INR gegenüber 10,78 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 44,50 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 38,36 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 50,75 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 44,18 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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