Tanla Solutions Aktie

Tanla Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q15U / ISIN: INE483C01032

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 07:01:06

Ausblick: Tanla Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tanla Solutions stellt am 22.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 9,40 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,58 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 8,82 INR je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 10,98 Milliarden INR gegenüber 10,00 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 38,60 INR im Vergleich zu 37,76 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 43,46 Milliarden INR, gegenüber 40,28 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tanla Solutions Ltd Dematerialised

mehr Nachrichten

Analysen zu Tanla Solutions Ltd Dematerialised

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tanla Solutions Ltd Dematerialised 440,00 -0,45% Tanla Solutions Ltd Dematerialised

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich aufwärts. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen