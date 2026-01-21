Ausblick: Tanla Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tanla Solutions stellt am 22.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 9,40 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,58 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 8,82 INR je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 10,98 Milliarden INR gegenüber 10,00 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 38,60 INR im Vergleich zu 37,76 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 43,46 Milliarden INR, gegenüber 40,28 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at