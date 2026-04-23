Ausblick: Tanla Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tanla Solutions lässt sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tanla Solutions die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 9,80 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tanla Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 8,74 INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 11,43 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 11,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,24 Milliarden INR in den Büchern standen.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 38,60 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 37,76 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 43,88 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 40,28 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at