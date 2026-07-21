Ausblick: Tanla Solutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tanla Solutions wird am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Tanla Solutions im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,30 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 8,82 INR je Aktie gewesen.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 14,50 Prozent auf 11,92 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 41,20 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 38,36 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 48,99 Milliarden INR, gegenüber 44,18 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at