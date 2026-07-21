Tanla Solutions Aktie
WKN DE: A0Q15U / ISIN: INE483C01032
|
21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Tanla Solutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Tanla Solutions wird am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Tanla Solutions im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,30 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 8,82 INR je Aktie gewesen.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 14,50 Prozent auf 11,92 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 41,20 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 38,36 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 48,99 Milliarden INR, gegenüber 44,18 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tanla Solutions Ltd Dematerialised
|
07:01
|Ausblick: Tanla Solutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: Tanla Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Ausblick: Tanla Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Tanla Solutions Ltd Dematerialised
Aktien in diesem Artikel
|Tanla Solutions Ltd Dematerialised
|565,00
|-1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.