Tanmiah Food Company Registered Shs Aktie
ISIN: SA15BH1H3KH5
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tanmiah Food Company Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tanmiah Food Company Registered gibt am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,410 SAR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,790 SAR je Aktie erzielt worden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 773,3 Millionen SAR – das würde einem Zuwachs von 25,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 614,2 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,89 SAR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,940 SAR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 2,84 Milliarden SAR aus im Gegensatz zu 2,65 Milliarden SAR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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