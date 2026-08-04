Ausblick: Tantalus Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tantalus Systems präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,002 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tantalus Systems noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 15,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 18,1 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,006 USD im Vergleich zu -0,030 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 63,1 Millionen USD, gegenüber 75,6 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at