Ausblick: Tantalus Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tantalus Systems wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tantalus Systems für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,005 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 14,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 17,1 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,006 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,030 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 63,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 75,6 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at