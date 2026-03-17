Ausblick: Tantalus Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tantalus Systems lädt am 18.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,002 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 14,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 17,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,022 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,070 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 51,6 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 60,7 Millionen CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at