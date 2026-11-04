Tapestry Aktie
WKN DE: A2JSR1 / ISIN: US8760301072
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tapestry stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tapestry wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,56 USD aus. Im letzten Jahr hatte Tapestry einen Gewinn von 1,28 USD je Aktie eingefahren.
15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,70 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Tapestry für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,85 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,97 USD, gegenüber 7,27 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 8,54 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,00 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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