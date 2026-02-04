Tapestry Aktie
WKN DE: A2JSR1 / ISIN: US8760301072
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Tapestry vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Tapestry wird am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
17 Analysten schätzen, dass Tapestry für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,38 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,32 Milliarden USD gegenüber 2,20 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,68 USD, gegenüber 0,820 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 7,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,01 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tapestry
|
16:02
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
04.02.26
|Ausblick: Tapestry vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
02.02.26
|S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tapestry von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.01.26
|S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Tapestry veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
19.01.26
|S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26
|S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.01.26
|S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)