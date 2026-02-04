Tapestry Aktie

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Tapestry vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Tapestry wird am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

17 Analysten schätzen, dass Tapestry für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,38 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,32 Milliarden USD gegenüber 2,20 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,68 USD, gegenüber 0,820 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 7,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,01 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

