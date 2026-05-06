Ausblick: Targa Resources informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Targa Resources stellt am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,48 USD aus. Im letzten Jahr hatte Targa Resources einen Gewinn von 0,910 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Targa Resources nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 4,68 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,85 Milliarden USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,14 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,49 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 20,62 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,19 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at