WKN DE: A1C9E3 / ISIN: US87612G1013

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Targa Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Targa Resources wird am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten schätzen, dass Targa Resources für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,89 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 8,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,52 Milliarden USD in den Büchern standen.

14 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,54 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 5,74 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 16,95 Milliarden USD, gegenüber 16,63 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Targa Resources Corp.

Analysen zu Targa Resources Corp.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Targa Resources Corp. 191,25 -1,03% Targa Resources Corp.

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
