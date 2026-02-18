Ausblick: Targa Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Targa Resources wird am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten schätzen, dass Targa Resources für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,89 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 8,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,52 Milliarden USD in den Büchern standen.

14 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,54 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 5,74 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 16,95 Milliarden USD, gegenüber 16,63 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at