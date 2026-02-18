Targa Resources Aktie
WKN DE: A1C9E3 / ISIN: US87612G1013
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Targa Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Targa Resources wird am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
14 Analysten schätzen, dass Targa Resources für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,89 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 8,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,52 Milliarden USD in den Büchern standen.
14 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,54 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 5,74 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 16,95 Milliarden USD, gegenüber 16,63 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Targa Resources Corp.
|
18.02.26
|Ausblick: Targa Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.02.26
|Erste Schätzungen: Targa Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Targa Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Targa Resources präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Targa Resources Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Targa Resources Corp.
|191,25
|-1,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.