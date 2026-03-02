Ausblick: Target gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Target wird am 03.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 31 Analysten von einem Gewinn von 2,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,41 USD je Aktie erzielt worden.

27 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 30,47 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 30,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 35 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,30 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 8,86 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 32 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 104,76 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 106,57 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at