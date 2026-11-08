Target Hospitality Aktie
WKN DE: A2PFFD / ISIN: US87615L1070
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Target Hospitality öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Target Hospitality stellt am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,002 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,11 Prozent auf 118,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 99,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,035 USD, gegenüber -0,370 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 439,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 320,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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