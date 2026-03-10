Target Hospitality Aktie

Target Hospitality für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PFFD / ISIN: US87615L1070

10.03.2026 07:01:06

Ausblick: Target Hospitality präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Target Hospitality lässt sich am 11.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Target Hospitality die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,123 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Target Hospitality noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,56 Prozent auf 85,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,323 USD, gegenüber 0,700 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 316,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 386,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

