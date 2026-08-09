Ausblick: Target Hospitality stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Target Hospitality präsentiert in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,106 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 29,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,150 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 28,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 79,3 Millionen USD gegenüber 61,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,192 USD im Vergleich zu -0,370 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 375,9 Millionen USD, gegenüber 320,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at