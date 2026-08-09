Target Hospitality Aktie
WKN DE: A2PFFD / ISIN: US87615L1070
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Target Hospitality stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Target Hospitality präsentiert in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,106 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 29,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,150 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 28,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 79,3 Millionen USD gegenüber 61,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,192 USD im Vergleich zu -0,370 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 375,9 Millionen USD, gegenüber 320,6 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Target Hospitality Corp Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Target Hospitality stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Target Hospitality verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.03.26
|Ausblick: Target Hospitality präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Target Hospitality Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Target Hospitality Corp Registered Shs
|16,51
|3,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.