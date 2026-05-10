Target Hospitality Aktie
WKN DE: A2PFFD / ISIN: US87615L1070
|
10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Target Hospitality verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Target Hospitality wird am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,098 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Target Hospitality 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 73,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Target Hospitality 69,9 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,145 USD, gegenüber -0,370 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 365,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 320,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Target Hospitality Corp Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Target Hospitality verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.03.26
|Ausblick: Target Hospitality präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Target Hospitality Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Target Hospitality Corp Registered Shs
|15,33
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.