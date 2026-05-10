Ausblick: Target Hospitality verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Target Hospitality wird am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,098 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Target Hospitality 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 73,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Target Hospitality 69,9 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,145 USD, gegenüber -0,370 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 365,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 320,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at