Target Aktie
WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064
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19.05.2026 07:01:06
Ausblick: Target legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Target wird am 20.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.04.2026 abgelaufen ist.
33 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,47 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 35,24 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,27 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 30 Analysten ein Plus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 24,66 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 23,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
36 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,12 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,13 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 34 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 107,15 Milliarden USD, gegenüber 104,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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