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WKN: 856243 / ISIN: US87612E1064

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18.08.2026 07:01:06

Ausblick: Target zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Target wird am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.

33 Analysten schätzen, dass Target für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,35 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 32 Analysten ein Plus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 26,15 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,21 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,54 USD im Vergleich zu 8,13 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 35 Analysten durchschnittlich bei 109,17 Milliarden USD, gegenüber 104,78 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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