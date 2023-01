Ausblick: Taro Pharmaceutical Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Taro Pharmaceutical Industries präsentiert in der am 24.01.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,870 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 24,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,700 USD je Aktie erzielt worden waren.

Taro Pharmaceutical Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 163,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 139,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,36 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 648,8 Millionen USD, gegenüber 561,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at