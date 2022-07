Ausblick: Taro Pharmaceutical Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Taro Pharmaceutical Industries lässt sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Taro Pharmaceutical Industries die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,850 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Taro Pharmaceutical Industries noch ein Verlust pro Aktie von -0,500 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 1,88 Prozent auf 149,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 3,86 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,36 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 629,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 561,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at