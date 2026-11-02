Ausblick: Tarsus Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor

Tarsus Pharmaceuticals wird sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,459 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tarsus Pharmaceuticals noch ein Verlust pro Aktie von -0,300 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 58,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 187,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 118,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,055 USD, gegenüber -1,590 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 729,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 451,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net