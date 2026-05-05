Ausblick: Tarsus Pharmaceuticals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tarsus Pharmaceuticals wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,387 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tarsus Pharmaceuticals noch -0,640 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 91,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 150,3 Millionen USD gegenüber 78,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,698 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,590 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 693,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 451,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at