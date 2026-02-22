Tarsus Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2QD8U / ISIN: US87650L1035
|
22.02.2026 07:01:06
Ausblick: Tarsus Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Tarsus Pharmaceuticals stellt am 23.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,093 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,600 USD je Aktie vermeldet.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 144,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 117,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 66,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,458 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,070 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 444,1 Millionen USD, gegenüber 183,0 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tarsus Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Tarsus Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Tarsus Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)