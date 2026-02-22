Ausblick: Tarsus Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tarsus Pharmaceuticals stellt am 23.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,093 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,600 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 144,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 117,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 66,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,458 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,070 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 444,1 Millionen USD, gegenüber 183,0 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

