Ausblick: Taseko Mines präsentiert Quartalsergebnisse

Taseko Mines wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,080 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 73,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 244,7 Millionen CAD gegenüber 140,7 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,541 CAD aus. Im Vorjahr waren -0,090 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,13 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 673,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at