Ausblick: Taseko Mines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Taseko Mines wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,118 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 49,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 168,9 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Taseko Mines für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 253,0 Millionen CAD aus.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,081 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,050 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 672,8 Millionen CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 605,3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at