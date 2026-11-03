TaskU a Aktie
WKN DE: A3CR4H / ISIN: US87652V1098
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: TaskUs A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TaskUs A wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,309 USD aus. Im letzten Jahr hatte TaskUs A einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,65 Prozent auf 303,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TaskUs A noch 298,7 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD im Vergleich zu 1,10 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,24 Milliarden USD, gegenüber 1,18 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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